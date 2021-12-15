Çocuklara ‘Arı Maya' tiyatro oyunuyla kahkaha dolu bir gün geçirdi

Arı Maya'nın Kayıp Kıta Amazon çocuk tiyatrosu, Bilecik'te çocuklar için sahnelendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aralık ayı tiyatro ve konserlerle dopdolu devam ediyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelerin kültürel etkinlik yapmaları geçici bir süre ertelenmişti. Genelge kapsamında etkinlik yapmayan Bilecik Belediyesi ise kentte yapılacak her türlü kültür sanat etkinliklerine mekân ve iletişim destekçisi olmaya devam edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamada Bilecik Belediyesi'nin iletişim ve mekân destekçisi olduğu Arı Maya'nın Kayıp Kıta Amazon müzikli danslı çocuk oyunu, ücretsiz olarak çocuklar için sahnelendi. 3 seans halinde izleyiciyle buluşan müzikli danslı çocuk tiyatrosu çocuklar ve veliler tarafından oldukça beğenildi. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı oyunda, çocuklar iyilik ve cesaretin önemini bir kez daha kavradı. Sahnede dekor, ışık ve kostümle oluşturulan harika atmosferde çocuklar kendilerini masalın içinde buldular. Şarkılarla dans eden ve oyuna eşlik eden miniklerin yanında oyunu izleyen veliler de tiyatrodan büyük keyif aldı.

Kültürel etkinliklerin Bilecik'te daha fazla yapılması için iletişim ve mekân destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Bilecik Belediyesi yetkilileri; vatandaşların etkinlikleri kaçırmamaları için belediyenin sosyal medya hesaplarını takip etmelerini önerdi.