Çocuklara kırmızı düdük dağıttılar, trafik kazalarına dikkat çektiler

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' programı kapsamında çocuklara kırmızı düdük dağıtarak, sürücüleri trafik kazalarına karşı bilgilendirdiler.

Bilecik'te trafik kazalarının en eza indirilmesi amacıyla Bilecik Valiliği tarafından polis, jandarma, belediye, ulaşım ve diğer ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyonda bilgilendirme, denetim ve kamuoyu farkındalığı şeklinde üç bölümden oluşan 180 günlük 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' hazırlanarak uygulamaya konuldu. Bu kapsamda 'Yol Ver Hayata' mottosu ile hazırlanan görseller il, ilçe ve bölge trafik güzergâhlarında bulunan kamu kurum kuruluş binalarına, çeşitli işyerlerine, dinlenme tesislerine ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki billboardlara asıldı. Aynı mottoda hazırlanan el broşürlerinin yanı sıra, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması yönünde hazırlanan broşür ve stickerlar ile araçlarda aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklara kırmızı düdük dağıtımı yapılarak trafik kurallarına uyulması konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.