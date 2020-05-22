İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların bayram hediyesi hazır

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kentteki çocuklara bayram hediyesi hazırlanırken, çocukların sadece mesaj atmaları yeterli olacak.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve teşkilatı tarafından Ramazan Bayramı öncesi korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamaya çocuklara birtakım hediyeler hazırlandı. Oyuncaktan çikolataya, kıyafetten oyuna kadar hazırlanan bayram paketleri çocukların adreslerine teslim edilecek. Çocukların tek yapması gereken ise partinin sosyal medya hesabından paylaşılan hediye fotoğraflarının altına adreslerini yazmak olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.