‘Coğrafi Bilgi Sistemleri' eğitimleri ile yatırımların planlayabilmesi sağlanacak

Bilecik İl özel İdaresi'nce eğitimleri verilmeye başlanan ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri' uygulaması ile analiz ve sorgulama yapılarak yatırımların planlayabilmesi sağlanacak.

Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) ile yürütülen çalışmaların coğrafi bilgilerini toplamak, dijital ortamda depolama, güncelleştirme, görüntüleme ve analiz etmek amacıyla KÖYDES köy altyapı sayısallaştırma rehberine uygun olarak hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulaması Bilecik İl Özel İdaresi Müdürlükleri arasında kullanıma açıldı. Bu çerçevede yapılan çalışmalarla İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü personeline uygulama eğitimi düzenlendi Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda verilen eğitimlerde, Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulaması ile kırsal altyapı verilerinin sayısal haritalara işlenmesi, güncelliğinin takip edilmesi, gerek illerin kendi altyapı yatırımlarının takibi, gerekse merkezden gerçekleştirilecek projelerin kararlaştırılması ve bu projeler arasında koordinasyonun sağlanması, gerekli envanter bilgilerine sahip olunabilmesi, bu bilgiler üzerinde analiz ve sorgulama yapılarak yatırımların planlanmasını sağlanacağı bilgisi verildi.