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Çokçapınar ile Erenköy yolu stabilize bakım çalışmasına başlanıldı

Bilecik’te İl Özel İdaresine ait ekipler Çokçapınar ile Erenköy köyleri yolu stabilize bakım çalışmasına başlanıldı.

Bilecik'te İl Özel İdaresine ait ekipler Çokçapınar ile Erenköy köyleri yolu stabilize bakım çalışmasına başlanıldı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çokçapınar ile Erenköy köylerinin yolu stabilize bakım çalışması İl Özel İdaresine ait ekiplerce başlanıldı. Ekipler, mevsime bağlı yağışlar başlayana kadar, zemin ve malzeme nemliliği elverdiği sürece stabilize çalışmaları yapılabileceklerini bildirdi.

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