Çömlek ustasının böylesi

Bilecik'in Pazaryeri İlçesine bağlı Kınık köyünde 63 yıldır çömlek ustalığı yapan, ilkokul mezunu, Devlet Sanatçısı belgesine sahip iki dil bilen Salim Yaşar bu sefer de siyaset için kollarını sıyırdı ve İl Genel Meclisi üyeliği için aday oldu.

1942 doğumlu olan ve 14 yaşından bu yanan çömlek işiyle uğraşan Salim Yaşar'a, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçı belgesi verildi. Bu sefer de kollarını siyaset için sıyıran Yaşar, 2009-2014 yılında Kınık Köyü'nde bir dönem muhtarlık yaptığı anlatarak, "İlkokul mezunuyum Almanca ve Vietnamca dillerini biliyorum. Beş yıl Vietnam'da çömlekçilik kursu verdim. 15 yıl Almanya'da yine mesleğimle ilgili bir porselen fabrikasında çalıştım. Çömlekçilik mesleğim için 63 yıl kollarımı sıvadım. Şimdi ise, ilçeme ve 24 köyümüze hizmet için bu defa da kollarımı sıvıyorum" dedi.

"Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin'' projesini İçişleri Bakanlığına sundum"

Salim Yaşar, ilçenin tanıtılması için bir proje hazırladığına değinerek, "Hizmet işi gönül işidir ve ben bu işe gönülden talibim. Pazaryeri'nin tanıtımı için benim hazırlamış olduğumun ''Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin'' projesini İçişleri Bakanlığına sundum. Buradan aldığım hibe ile ilçemizde ikamet eden 21 bayan kardeşime çömlekçilik kursu verdim. Bu kurs sonucunda bayan kardeşlerimiz altın bilezik değerinde bir mesleğe sahip oldular" dedi

Öte yandan Salim Yaşar, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için Pazaryeri'nden AK Parti'den İl Genel Meclis üyeliği adaylığı için başvuruda bulundu.