Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki bir mesire alanında bulunan çöp konteynerleri silahla atılan mermiler sebebi ile hedef tahtasına dönerken, bu durum Belediye Başkanı İllan Özden'i adeta çileden çıkardı.

Belediye sınırları içinde bulunan Kayacık Mesire Alanı'nda bulunan çöp konteynerleri hedef tahtasına döndü. Kendini bilmez kişiler tarafından ateş edilen çöp konteynerleri delik deşik edildi. Mesire yerini gezen ve bunu yapan vatandaşlara tepki gösteren Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, “Mesire alanlarına bırakılan çöp konteynerleri, yön tabelaları ve trafik levhaları nişan tahtası değildir. Onlar milli servetimizdir. Lütfen milli servetlerimize sahip çıkalım. Bu kurşunladığınız konteynırı Kayacık mesire alanına, 2018 yılında bizzat ben kendim koydum ve sıfır olup maliyeti 800 TL'dir. İlçemize uzak, her türlü yabani hayvanın bulunabileceği mesire alanlarına halkımızın kullanması için bırakılan bank, masa, çöp konteynır gibi ürünlere yalnızca insanların zarar verdiği gözle görülür bir gerçektir” ifadelerine yer verildi.