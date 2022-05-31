Çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar dahilinde çöp konteynerleri yerinde yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi; çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek, amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına da özen gösteriyor. Mahalle mahalle gezen konteyner yıkama aracı ile konteynerler basınçlı ve ilaçlı suyla yıkanarak, kötü koku ve mikroplardan arındırılıyor. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar da önlenmiş oluyor. Çevre temizliği ve sağlığı açısından büyük bir titizlikle ve belirli bir program dahilinde sürdürülen konteyner yıkama çalışmaları periyodik aralıklarla devam ediyor.