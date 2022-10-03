İhlas Haber Ajansı

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Çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından konteyner yıkama çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından konteyner yıkama çalışmaları devam ediyor.


Bozüyük Belediyesi, genel temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına da özen gösteriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar dahilinde, çöp konteynırları koku ve bakterileri önlemek amacıyla yıkanarak temizleniyor.

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