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Çöp konteynırları yıkanarak temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında çöp konteynırları yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında çöp konteynırları yıkanarak temizleniyor.


Bozüyük Belediyesi; çöp konteynırlarında ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek, amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynırlarının temizlik ve bakımına da özen gösteriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, çöp konteynırları koku ve bakterileri önlemek amacıyla köpükle yıkanarak temizleniyor. Çevre temizliği ve sağlığı açısından da büyük önem taşıyan ve belirli bir program dahilinde yapılan konteynır yıkama çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülürken çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

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