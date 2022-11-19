Çöp toplama hizmetini yürüten işçilere teşekkür

Bilecik Belediyeler Birliği Mustafa Yaman, çöp toplama ve taşıma hizmeti yürüten işçiler ile bir araya geldi. Talep ve isteklerini dinleyerek sorunları ve yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görevlerini layıkıyla yaptıklarını belirten Başkan Yaman, “Bilecik Belediyeler Birliğimizce yürütmüş olduğumuz katı atık projemiz ile çöp toplama hizmetini yürüten iş arkadaşlarımın yaptıkları işin kutsallığını göz ardı etmeden göstermiş oldukları üstün gayretten ötürü kendilerine birlik başkanı olarak milletimiz adına teşekkür ederim. Gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.