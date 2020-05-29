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Cuma namazı kılınacak cami önleri yıkanarak temizlendi

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından cuma namazı kılınacak camilerin bahçeleri yıkanarak, temizlendi.


Korona virüsü (Covit-19) salgın ile mücadele kapsamında yoğun bir çalışma sürdüren Bilecik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları için cuma namazı kılınacak bütün camilerin bahçelerini yıkadı. Ayrıca, salgın ile mücadele çalışmaları kapsamında ayrıca şehirdeki bütün cami ve mescitler Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

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