Cuma namazı öncesi alınacak tedbirler istişare edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uzun bir aranın ardından yarın tekrar kılınmaya başlayacak Cuma namazı öncesinde İlçe Müftüsü Mustafa Topal camilerde görevli din görevlileri ile bir araya gelerek, uygulanacak tedbirlerin istişaresi yapıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Topal yapılan toplantı hakkında bilgi vererek, "Cuma namazında uygulanması gerekli tedbirlerin istişaresi yapıldı. Gerekli önlemler alınacaktır. Cuma namazları cami bahçesinde kılınacaktır. Camilerde sadece öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek, maskesiz ve seccadesiz camiye girilmeyecektir. Sosyal mesafe korunacak ve tuvalet ve lavabolar kapalı olduğundan herkes ihtiyacını evinde giderip gelecektir. Allah hayırlı ve mübarek etsin" dedi.