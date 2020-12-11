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Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

Cuma namazı sonrası tüm Türkiye’deki camilerde olduğu gibi Bilecik’te de yağmur duası yapıldı.

Cuma namazı sonrası tüm Türkiye'deki camilerde olduğu gibi Bilecik'te de yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Bilecik il genelindeki tüm camilerde okundu. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi.

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