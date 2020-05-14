Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Başkan Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüs önlemleri çerçevesinde Hıfzısıhha Kurulumuzun aldığı kararlar gereği Cuma pazarımız uzun bir süredir kurulmuyor. Sağlık Bakanlığımızın Haziran ayında yapacağı yeni açıklamaya kadar da Cuma pazarının kurulmayacak. Halkımızın ihtiyaçları için haftanın her günü Osmaneli esnaflarından sebze, meyve, konfeksiyon, oyuncak gibi satış yapmak isteyenler kapalı pazarımız içinde zabıtamızın gösterdiği yerlerde satış yapmaya devam edecek" dedi.