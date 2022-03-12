Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

Bilecik'te Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret etti.

Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'a ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarımız ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. İlimiz geneli yatırımlar ve projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Şuan da ilimizde devam eden alt yapı çalışmaları için Bilecik Belediyesi' ne 30 milyon TL yatırım bedelini bir kalemde sunan bakanımız yine şehrimize bonkör davrandı. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan Bakan Kurum, belediye başkanlarının bakanlıklarına ilgili projelerini inceleyerek, hepsine destek vereceklerini belirtti.