Cumhurbaşkanı Erdoğan Söğüt'te

Birtakım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik'in Söğüt ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez Bilecik'e geldi. Ziyaretlerine Söğüt ilçesinde başlayan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldı. Namazın ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisini açarak, ilk külçe altını dökecek.