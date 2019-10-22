Bilecik'te düzenlenen ve 54 sporcunun katıldığı "29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dart Turnuvası” sona erdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi ve Halk Eğitim Spor Kulübü tarafından Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dart Turnuvası” sona erdi. Turnuvaya, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri'nden toplam 54 sporcu katılırken, çekişmeli geçen turnuva Bilecik ulusal hakemi ve Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi dart-bocce antrenörü Aydan Yavuz koordinesinde gerçekleşti.

"Kupa ve madalyalar 29 Ekim günü verilecek"

Turnuva hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük, turnuvanın sona erdiğini anlatarak, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle düzenlediğimiz 29Cumhuriyet Kupası Dart Turnuvasına Eskişehir ve Bilecik'ten birçok sporcu katıldı. Bu sporculardan Minik kızlar kategorisinde 1'inci Eskişehir'den Hamide Serra Kocaman, ikinci Eskişehir'den Tuana Sarıgül, üçüncülüğü Pazaryeri'nden Cemre Arat ile Gülce Sarı paylaştı. Minik erkekler kategorisinde birinci Eskişehir'den Melih Ağırbaş, ikinci Eskişehir'den Beytullah Tekgöz, üçüncülüğü ise Pazaryerinden Diyar Güçlü ile Barış Arzular paylaştı. Yıldız kızlar kategorisinde birinciliği Eskişehir'den Melisa Ağırbaş, ikinciliği Pazaryeri'nden Nisa İmran Torun, üçüncülüğü Zeynep Bekar ve Melike Gümüş paylaştı. Yıldız erkekler kategorisinde birinci Bozüyük'ten A. Anıl Salon, ikinciliği Eskişehir'den Furkan Çoşkun üçüncülüğü Yasin Ege Gurgil ile Esat Sönmez paylaştı. Genç kızlar kategorisinde birinci Eskişehir'den Hatice Gül Şimşek, Pazaryeri'nden Kevser Kılıç üçüncülüğü ise; Fatmanur Gümüş ile Berika Kaya paylaştı. Genç erkekler kategorisinde birinci Pazaryeri'nden Onur Kuş, ikinci Bozüyük'ten Furkan Bozyiğit, üçüncülüğü ise; Burak Çetin ile Volkan Yalçın paylaştı. Büyük kızlar kategorisinde birinciliği Bozüyük'ten Ayşegül Yavuz, ikinciliği Bilecik'ten Merve Kartal üçüncülüğü ise; Medine Yiğit ve Semanur Üstün paylaştı. Büyük erkekler kategorisinde birinci Bozüyük'ten Taner Devrim, ikinci Eskişehir'den Bünyamin Talha Demir, üçüncülüğü ise; Serkan Kuruçeşme ile Hasbi Dal dereceye girmiştir. Derece giren tüm sporcuları başarıların devamını dilerim" dedi.