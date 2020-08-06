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Cumhuriyet Savcısı Özler göreve başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Caner Özler görevine başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Caner Özler görevine başladı.


Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Mersin'in Silifke ilçesinden Osmaneli'ne atanan Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, yeni görevine başladı. İlk görev gününde açıklama yapan Özler, Osmaneli'ndeki görev süresi boyunca adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi, yargıya olan güvenin en üst seviyeye çıkarılması için gayret göstereceğini belirtti.

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