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Cumhuriyet Tırı Bilecik'te yoğun ilgi gördü

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin hayata geçirdiği proje kapsamında, Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Türkiye’yi dolaşan Cumhuriyet Tırı Bilecik’te yoğun ilgiyle karşılandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin hayata geçirdiği proje kapsamında, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'yi dolaşan Cumhuriyet Tırı Bilecik'te yoğun ilgiyle karşılandı.


Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önündeki Cumhuriyet Tırı, bir günlüğüne Bilecik halkına hizmet verecek. Cumhuriyet Tırı kurulduğu andan itibaren halkın yoğun ilgisiyle karşılanırken tır yetkilisi Bilal Öz, ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öz, “Buraya Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı için geldik. Eskişehir'e göre Bilecik halkının tıra ilgisi daha fazla. Sabah saat 10.30'da açtık. O saatten bu yana ilgi daha da artıyor. Stantlar kuruyoruz orada satışlarımız oluyor. Akşam saat 20.00'a kadar halkımıza hizmet vereceğiz” dedi.

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