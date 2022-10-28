Cumhuriyet'in 99. yıldönümü Bozüyük'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin hemen ardından ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Atatürk” konulu fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Programda öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler ilgi ve beğeniyle izlendi. Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Törenlere, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutan Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Jandarma Komutanı Alper Soner Serin, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Okul Müdürü Ömer Boğaz, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.