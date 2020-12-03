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Cüzdanını minibüste düşürdü, zabıta evine kadar götürdü

Bilecik’te bir kadının özel halk minibüsünde düşürdüğü cüzdanı, zabıta memuru tarafından evine kadar götürülüp teslim edildi.

Bilecik'te bir kadının özel halk minibüsünde düşürdüğü cüzdanı, zabıta memuru tarafından evine kadar götürülüp teslim edildi.


Bilecik'te Özlem İçen adlı bir vatandaş bindiği özel halk minibüsünde cüzdanını düşürdü. Bunu bulan minibüs sürücüsü hemen zabıtaya haber verdi. Cüzdanı sürücüden teslim alan zabıta ekipleri şahsın kimliğinde Pelitözü Mahallesinde oturduğu tespit etti. Hemen adrese giden zabıtalar cüzdanı sahibi teslim etti. Zabıtalara ve minibüs sürücüsüne teşekkür eden İçen, işlerinde kolaylık diledi.

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