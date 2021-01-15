Dadaşlardan hemşerileri Teğmen Akyüz'e ziyaret

Bilecik Erzurumlular Derneği üyeleri, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan hemşehrileri Teğmen Canip Akyüz'ü ziyaret etti.

Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun ve beraberindekiler, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Canip Akyüz'ü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Erzurumlu olan Teğmen Akyüz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ertuğrul ocağında görev yapmayı Allah bize nasip etti. Allah'a şükür bu topraklarda görev yapmak bizim için onur ve şereftir" dedi.