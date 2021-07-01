Daha 2 ay önce işe başlamıştı

Bilecik'te dün gece meydana gelen trafik kazasında, devrilen tırı kurtarmaya çalışan çekiciye çarpan çöp kamyonunda sıkışarak ağır yaralanan ve 2 ay önce işe başladığı belirtilen temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Kaza; Bilecik - Bozüyük Ahmetler köyü kavşağında meydana geldi. Kavşaktan Bozüyük istikametine ters yönden giren 15 T 721 plakalı tırın sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybedince aracı devirdi. Kaza nedeniyle tırı kurtarmak için gelen çekiciye ise Bilecik istikametine giden Cemil Kaya (46) yönetimindeki 34 EDV 783 plakalı çöp atık kamyonu çarptı. Kazada sürücü Cemil Kaya araç içinde sıkışlarken, aynı araçtaki Yaşar K. ve Ceyhun Z. isimli temizlik görevlileri de yaralandı. Sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, durumu daha hafif olan Yaşar K. ve Ceyhun Z. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Cemil Kaya ise, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Kaya'nın, 2 ay önce işe başladığı öğrenildi.

Bozüyük Belediyesi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı

Yaşanan olay sonrası Bozüyük Belediyesi sosyal medya hesabından, "Bozüyük Belediyesi ailesi ne yazık ki genç bir ferdini kaybetti. Temizlik İşleri Müdürlüğü emekçimiz Cemil Kaya, geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" paylaşımı yaptı.

Öte yandan aracın Bozüyük'te topladığı çöpü boşaltmak için Bilecik'teki tesise gittiği öğrenildi.