Damada yapmadıklarını bırakmadılar

Bilecik'te düğün öncesinde damat Ali Osman Çelikel'e arkadaşları tarafından yapılan şakalar görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Bilecik'te Tülay Güner ile Ali Osman Çelikal çifti hafta sonu dünya evine girdi. Düğün günü takı merasiminde damadın arkadaşları ilk olarak damada bulaşık önlüğü taktı. Ardından damada sırasıyla bebek bezi ve ayva takılırken ağzına da emzik sokuldu. Geline de merdane veren damadın arkadaşları, şakalarına düğün gecesinde de devam etti. Evlerinin önünde damada yapmadıklarını bırakmayan arkadaşlar, ilk olarak gecenin bir vakti evin önünde küçük tüp yardımıyla damada menemen yaptırdı, daha sonra bir leğenin içinde kendi çoraplarını yıkadı. Son olarak arkadaşları ile evinin önünde çiftetelli oynayan damat daha sonra evine gidebildi.

"Bizde adet böyle"

Damat Ali Osman Çelikal, Gülümbe köyünde adetlerinin böyle olduğunu anlatarak tüm arkadaşlarının aynı şekilde bu geleneklerden geçtiğini söyledi.