İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dart Dünya Kupasında ülkemizi temsil edecek

Bilecik’in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyeri ve Dart Milli Takım sporcusu Özcan Karagöz, Romanya’da yapılacak Dart Dünya Kupasında Türkiye’yi temsil edecek.

Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyeri ve Dart Milli Takım sporcusu Özcan Karagöz, Romanya'da yapılacak Dart Dünya Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.


Dünya Dart Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşecek şampiyonaya 50'den fazla ülkeden 500 sporcu katılacak. Şimdiye kadar yapılan en kalabalık organizasyon olma özelliğini de taşıyan şampiyonaya Milli Antrenör Özlem Torunlar nezaretinde hazırlanan milli sporcu Karagöz, "Kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Ülkemize madalya getireceğimize inanıyorum” dedi. Kendisine verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na, Halk Eğitimi Müdürü Levent Susam'a ve Özel Sınav Koleji'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Milli sporcu, Dart Milli Takımı ile birlikte Romanya'ya hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.