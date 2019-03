Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Bilecik'te

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Belediye Başkan Adayı Sezai Balta'ya destek vermek ve için Bilecik'e geldi.

İlk olarak esnaf ziyareti yapan Gültekin, daha sonra Kültür Sitesi'nde partilere seslendi. Şu anda hakim bir siyasi iklim olduğunu anlatan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yerel seçim gündemi olmasına rağmen ifade ettiğim çerçevede milletin önünde ne fikirler yarışıyor, ne projeler yarışıyor, ne ortaya koyulacak zihniyet yarışıyor. Sokakta görüştüğümüz vatandaşlarımızdan da izliyorum insanlar artık televizyonu bile izlemez hale gelmiş. Sebebi bu çirkin bu negatif siyasi anlayışı. Bu ülkenin ne kadar değeri varsa siyasi alanda bütün bu alanları kavga unsuru haline getirdik. Şimdi 17 yıldır iktidar olmuşuz günün sonunda çıkmışız bir beka meselesi var diyoruz bu şu demek oluyor biz 17 yıldır bu ülkeyi kötü yönettik. O kadar kötü yönettik ki bu ülkenin geleceğinden endişe eder hale geldik. O kadar kötü yönettik ki, bu ülkeyi bölünme endişesi olur haline getirdik. O kadar kötü yönettik ki, bir ekonomi facianın eşiğinde Türkiyeyi daha da yoksullaşma eşiğine getirdik bu, bu demek" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuşmasının bir bölümünde, 2017 yılında sadece canlı havyanda Türkiye'nin 1 milyar 186 milyon dolarlık ithalata para verdiğini anlatarak, "Aşağı yukarı 7 katrilyon Sonra diyoruz ki 13 kat trilyon tarıma para aktardık. Sadece bir kalemle. Türkiye'nin geçim yerlerinin en kurak arazilerinde bile buğday yetişmez mi, yetişir. Pamuk yetişecek Ege'nin ovalarında, Çukurova'da, Harran'da. Türkiye'nin ihtiyacı kadar pamuk üretemiyoruz. Hakları teslim edelim son 2-3 yıldır biraz daha iyi prim verdiler, üretim yükseldi, ama ona rağmen ithalat var. Bütün bunları planlayacaksınız. Birlikleri yok ettiniz, kooperatifleri yok ettiniz, bu kaynakları başka başka vatandaşımıza sadece seçim öncesi sıkıntıyı geçiştirecek bir takım kaynaklarla bu problemin geçeceğini zannediyoruz. İşte bütün bunların sonu geldiğine ben inanıyorum. O açıdan bu yerel seçimi önemsiyoruz. Milletimizin de önemsemesi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Burada 2 tane ölçü ile vatandaşımızın hareket etmesini isterim. Bir ehil insanlara emanet edeceğiz. İnanıyorum ki bu ülkenin kaynakları ehli insanların elinde olsun 960 kattrilyonluk bütçeye gerek yok, 3'de 2'si ile de bu ülke bugün görülemeyen hizmetleri yapılamayan yatırımları görülür. Allah bizi de şaşırtmasın. O açıdan bir ehliyetli insanlara, iki namuslu insanlara imkan vereceğiz. Allah'ın izni ile pek çok işi başararak gelmiş kadroların içinden süzülerek geliyoruz. Bugün memleketimizin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin şöyle bir sorumluk var eğer önümüzde 10 yıl içerisinde kendisiyle ilgili sağlam siyasi bir akılla buluşturacak bir programı devreye sokmazsa bu ülke pek çok açıdan sömürülmeye, dünyayla tüketici bir unsur olarak ilişki kurmuş her geçen yıl borcu artacaktır. Her geçen yıl dışarıdan ürettiğinden daha fazla ithalat yapacaktır. Kaynakları yurt dışına akacaktır. Bunu yapmadığı takdirde milli güvenliği ile ilgili de bugün söylendiği daha çok derinleşecek bir düzlemde etkiye maruz kalır. Çünkü değişen dünya çok merkezli dünyayı ortaya çıkartıyor. Uyanık olmak yetmez akıllı olacağız akıllı. Allah yolumuzu açık etisin diyorum, bu yerel seçimlerde hani rahmeti Cumhurbaşkanımız Demirel öyle derdi her toplantının sonunda oy istemeyi unutmayın derdi. Şanlı kır atımıza oy istiyoruz" dedi.