Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası riskli yapılar içerisinde yer aldığı ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Sömestri tatili süresince taşınma işlemi gerçekleştirilen okuldaki 439 öğrenci ve 36 öğretmen eğitim ve öğretimlerine hafta başından itibaren Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında devam etmeye başladı. 2001 yılında 4 katlı olarak yapılan, içerisinde 5 idari oda, 20 derslik, 4 bilişim laboratuvarı, 1 kütüphane ve 1 kapalı spor salonu bulunan okulun tamamı için yıkım kararı alındı.

Yediler Mahallesinde bulunan Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 şubede 76 öğrenci eğitim görüyordu. Okulun boş olan derslikleri ve kullanılmayan yatakhanelerinden yeni derslikler oluşturularak Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için hazır hale getirildi.