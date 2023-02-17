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Depremzedelerin yakacak odun ihtiyacını karşılamak için hayırseverler seferber oldu

Kahramanmaraş ve civarındaki 11 ili etkileyen depremin ardından depremzedelerin ısınmak için yakacak odun ihtiyacını karşılamak isteyen Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan bir gurup vatandaşlar odun hazırlayarak deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş ve civarındaki 11 ili etkileyen depremin ardından depremzedelerin ısınmak için yakacak odun ihtiyacını karşılamak isteyen Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan bir gurup vatandaşlar odun hazırlayarak deprem bölgesine gönderdi.


Türkiye'nin her bölgesinden deprem bölgelerine yardımlar gönderilirken Osmaneli ilçesinde yaşayan bir gurup vatandaş bölgedeki yakacak odun ihtiyacını gidermek için seferber oldu.


Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi koordinesinde bir gurup vatandaş kendi aralarında hazırladıkları odunları deprem bölgelerine gönderdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren özveriyle çalıştıklarını söyleyen Kaymakam Yüksel Ünal gönüllü vatandaşların kendi aralarında hazırladıkları 1 tır odunu gönderime hazır hale getirildiğini ve ihtiyaç halinde gönüllü vatandaşlarımız tarafından tekrardan deprem bölgelerine odun göndere bileceklerini ifade etti.

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