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Dere yatağına düşen minibüsteki13 kişi yaralandı

Bilecik’te kontrolden çıkan ve dere yatağına düşen minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan ve dere yatağına düşen minibüsteki 13 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 LAM 907 plakalı minibüsün sürücüsü İsa Kaşık, Bilecik merkez Kuyubaşı köyü sınırları içinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç dere yatağına düştü. Kazada, sürücünün yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Ayşe B., Murat E., İsmail B., Şinasi Y., Rabia Y., Meryem Y., Ünal G., Ayşegül G., Yaşar B., Fatma Y., Zeynep Y. ve Zehra G. yaralandı. Dere yatağında asılı kalan araç içinde bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Bilecik Bozüyük'teki hastanelere sevk edildi.


Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

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