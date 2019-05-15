Dev pankarta belediyenin borcunu yazdırıp binaya astı

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, dev bir pankarta yazdırttığı belediyenin borç listesini belediye binasına astırdı.

31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde 'Cumhur İttifakı' adayı MHP'li İsmet Sever 4 bin 252 oy alarak Söğüt Belediye Başkanı olmuştu. Mevcut Başkan Halil Aydoğdu'nun 3 bin 196 oyda kaldığı seçimler sonrası mazbatasını alan yeni başkan hemen göreve başladı. İlk işi olarak İçişleri Bakanlığından denetçi talep eden Belediye Başkanı İsmet Sever, ardından belediyenin borcunu yaptırdığı dev pankartla belediye binasına astırdı. Söğütlü vatandaşların belediyenin borcunun bilmeye hakkının olduğunu söyleyen Başkan Sever, "Borcumuz şuan 10 milyonu geçiyor. İller Bankasına alınan krediler ana borcu 5 milyon 595 bin 849 TL, kalan faiz borcu 2 milyon 49 bin 409 TL olmak kaydıyla toplam borç 7 milyon 645 bin 268 TL'dir. Belediyenin SGK borcu 287 bin 203 TL, vergi borcu 210 bin 982 TL, Karasu Ve Kalkınma Ajansı borcu 75 bin 418 TL, şahıs ve firmalara olan borç 1 milyon 861 bin 440 TL olmak üzere toplam belediye borcu 10 milyon 80 bin 313 TL, 76 kuruştur. Banka ve kasa mevcudu 124 bin 341 TL" dedi.