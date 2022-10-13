'Deve Dişi' narında üretici bu yıl rekolteden memnun, fiyatlardan değil

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetişen ve 'Deve Dişi Nar' olarak adlandırılan narın hasadına başlandı. Bu yıl bölgede 5 bin ton nar hasadı beklenirken, üretici bu yıl rekolteden memnun olduğunu ama fiyatların düşük kaldığını söyledi.

Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan ve mikroklima iklimi sayesinde deve dişi tatlı nar üretiminin yoğun olduğu İnhisar'da hasat başladı. Genellikle sonbahar mevsiminde hasadına başlanan ve yılda 5 bin ton üretimi yapılan İnhisar narı, daha çok eylül-kasım aylarında tüketiliyor.

"Bu sene narlar güzel ama fiyat çok ucuz"

Nar üreticisi 57 yaşındaki Fadime Erol, 18 yaşından beri nar hasadı yaptığı anlatarak, "Babamındı topluyorduk. Şimdi babam bize verdi eşimle biz topluyoruz. Bu sene narlar güzel ama fiyat çok ucuz. Bu sene biz 5 buçuktan veriyoruz. Geçen sene 4'ten başladı. Pazardan 15-20 liradan aşağıya meyve almıyoruz. Ama bizim narımız 5 buçuk, 5 lira. Bizim narımız Devedişi cinsidir. İri taneli ve sulu olması birde çok tatlı bir nar" dedi.

"Bu sene rekolte iyi, fiyatlar düşük"

Fadime Erol eşi Mustafa Erol ise, "Bu sene rekolte iyi yani. Her senekinden üstün. 30-35 ton arası nar çıkar. Fiyatlar düşük. Geçen sene 4 liradan başladı. Bu sene 2 katı olması lazım en kötü şartlarda. Ama 5 liradan başladı. Yani fiyat çok ucuz" dedi.

"Şu anda tahminlerimize göre bu sene 3 bin 500 ile 5 bin ton arasında bir nar bekliyoruz"

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, bu yıl nar hasadına başladıklarını anlatarak, "İnşallah bu sene geçen senekinden biraz daha çok nar rekoltesini düşüşünü bekliyoruz. Şimdi tabi burada önceki yıllarda çok daha fazlaydı. Yani bundan 20 sene önce falan 30 bin 40 bin ton nar burada üretilirken özellikle gençlerimizin Eskişehir'e göç etmesi, buranın boşalması nedeniyle tarlalar terk edildi. Bakım olmayınca rekolte düşüyor. Şu anda tahminlerimize göre bu sene 3 bin 500 ile 5 bin ton arasında bir nar bekliyoruz. Geçen seneye göre bu sene üreticilerimiz biraz daha memnun. Çünkü fiyatlar geçen sene 3-4 liraydı. Şimdi ise 5 lira veya 5 liranın üstünde nar alıcıları var satışları yapılıyor" dedi.

"Bizim bu bölgenin kendine has 'Devedişi' denilen bir nar cinsi var"

Kepez açıklamasının devamında, "Bizim bu bölgenin kendine has bir nar cinsi var. 'Devedişi' denilen bir nar cinsimiz var. İri taneli ve tat oranı çok yüksek, şeker oranı çok yüksek, yemesi de çok lezzetli. Tabii tıbbi açıdan sağlık açısından narın kapanan kalp damarlarının açılmasında bir etkisi olduğu söyleniyor. Bununla birlikte Kuran-ı Kerim'de de Allah-u Teala nar meyvesinden bahsediyor. Yani cennet meyveleri sayılırken nar da orada zikrediliyor. Hem şifalı hem sağlık açısından çok faydalı bir ürün. İnşallah bundan sonraki yıllarda gençlerimiz özellikle ilçemize geri gelir, bağlarına, bahçelerine, tarlalarına bakarlarsa narla ilgili daha çok çalışmanın yapılacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Narın her şeyi kullanılıyor, hiçbir şeyi dışarıda kalmıyor"

Başkan Kepez, narın her şeyinin kullandığını anlatarak, "Nar meyvesinin şöyle bir özelliği var. Her şeyi kullanılıyor, hiçbir şeyi dışarıda kalmıyor. İşte nar yeniliyor, suyu sıkılarak nar suyu yapılıyor bundan nar lokumu üretimi yapılıyor. Çekirdekleri öğütülerek tatlı da kullanılıyor. Aynı zamanda kabuğu da öğütülerek hem ilaç sanayisinde hem de tatlılar üzerinde kullanılıyor. Yani biz de ilçe merkezinde burada bu işi iki yıldır nar lokumu yaptırarak İnhisar lokumumuzu duyurmaya çalıştık. Bundan sonrada kurulmuş olan bir kalkınma kadın kooperatifimiz var. Bunlar aracılığı ile de nar lokumu, nar suyu, nar ekşisi, nar pestili buna benzer şeyleri üretmeye çalışacağız ve bu vesile ile de hem ilçemizi hem de narımızı ulusal anlamda tanıtma gayreti içerisindeyiz" dedi.