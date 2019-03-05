İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devlet Bahçeli seçim startına Söğüt'ten verecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim startına Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Söğüt’ten verecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim startına Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ten verecek.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri yaklaştıkça seçim çalışmaları da hız kazanırken, MHP lideri Bahçeli partisinin ilk mitingini 10 Mart 2019 günü Saat 13.00'da Söğüt'te yapacak. 10 Mart 2019 Pazar günü Saat 13.00'da Söğüt'te miting düzenleyecek olan MHP Lideri Bahçeli'nin daha sonra da aynı gün Eskişehir'e geçeceği öğrenildi.


Öte yandan AK Parti, 'Cumhur İttifakı' kapsamında Söğüt'ten adayını çekerek MHP'yi desteleme kararı almıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.