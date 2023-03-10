Bilecik'te kontrolde çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Polis Evi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 54 AFB 487 plakalı motosiklet sürücüsü Serdar Y. Şeyh Edebali Kongre Merkezi ışıklarına gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.