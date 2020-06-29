Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Çakırpınar yolu üzerinde seyir halindeki 11EN841 plakalı motosiklet sürücüsü Ömer A., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sağına devrilerek durabildi. Kazada sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Betül A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.