Devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikadan çıkan Ali K. idaresindeki 26 VZ 781 plakalı otomobil ilçe merkezi istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.