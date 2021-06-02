Dijit@l Okuryazarlık Portalı 4'üncü toplantısı yapıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ortak olduğu 'Dijit@l Okuryazarlık Portalı'nın 4'üncü toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan "Erasmus" ve "Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık" projeleri kapsamında Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde yürütülmekte "Dijit@l Okuryazarlık Portalı" (Digit@l Literacy Portal) projesinin uluslararası dördüncü toplantısı çevirimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, proje kapsamında hazırlanacak olan dijital okuryazarlık portalı ve proje çıktılarının formatı ve içeriği ile proje kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulacak olan ilerleme raporu proje ortağı kurumların temsilcileri ile müzakere edilerek uygulamada birlikteliği sağlamaya yönelik kararlar alındı. Türkiye'den Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ortak olduğu projede Birleşik Krallıklar, Yunanistan, Sırbistan, İsveç ve İspanya'dan alanlarında uzman çeşitli kurum ve kuruluşlar da ortak olarak yer aldı.

Proje kapsamında, proje ortakları ile işbirliği yapılarak dijital okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı, dijital kaynakların etik kullanımı, sanal güvenlik, dijital ayak izi, sanal zorbalık, teknoloji ve medya okuryazarlığı, 21. yüzyıl temel becerileri, eğitim öğretim sürecinde kullanılabilecek dijital teknoloji araçları, dijital vatandaşlık, kitlesel çevrimiçi açık kurs kaynakları ve ücretsiz çevrimiçi eğitim öğretim içeriği sunan kaynaklar ve engelli bireyler için dijital okuryazarlık konularında içerik sunan dijital bir portal hazırlanarak hizmete geçirileceği bilgisi verildi.