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Diktiği esrar bitkisini sularken yakalandı

Bilecik’te jandarma ekipleri devriye yaparken ektiği kök esrarlar sulayan şüpheli suçüstü yakaladı.

Bilecik'te jandarma ekipleri devriye yaparken ektiği kök esrarlar sulayan şüpheli suçüstü yakaladı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevini yerine getirdikleri esnada ilçeye bağlı Doğancılar Köyü Eskibağlar Mevkinde bir şahsı araziyi sularken gördü. Şahsın yanına giden ekipler araziye ekili 100 kök esrar bitkisi ele geçirirken, H.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldılar. Şahsın Ordu'dan Bilecik'e geldiği ve bölgede arıcılık yaparak esrar da yetiştirdiği anlaşıldı.


Öte yandan şahsın, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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