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Dip dibe sosyal mesafesiz denetim

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir balıkçı tezgâhına yapılan denetimde vatandaşların ve denetim ekibinin dip dibe sosyal mesafesiz olması tepkilere neden oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir balıkçı tezgâhına yapılan denetimde vatandaşların ve denetim ekibinin dip dibe sosyal mesafesiz olması tepkilere neden oldu.


Bozüyük'te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kapalı pazar yerinde bulunan balık satıcılarına yönelik denetim düzenlendi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde kanunda belirtilen yasal boylarının altında balık satışı yapılan balıklara el konularak imha edildi. Bu kapsamda 2 işletmeye de aynı kanunun 36. maddesine muhalefetten (küçük boy balık satışından) dolayı yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı.


Yapılan denetimlerde ekiplerin ve balık almak için tezgâhın önünü dolduran vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları görülürken, bu sorumsuzluk tepkilere neden oldu.

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