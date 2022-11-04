Direksiyonu kitlenen sebze yüklü kamyon şarampole uçtu

Bilecik'te seyir halinde direksiyonu kitlenen kamyon şarampole uçarken, yaşanan kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki 42 ANA 888 plakalı sebze yüklü kamyon, Küplü kavşağına geldiğine direksiyonu kitlendi. Kontrolden çıkan kamyon ilk olarak orta refüje çıktı, ardından şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası araç içinde tek olan sürücü kendi imkanlarıyla araç içinden çıktı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, Karayolları ekipleri zarar gören orta refüjleri tamir için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza sonrası kamyon kasasındaki yüklü sebzeler etrafa saçıldı.