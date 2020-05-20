İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışarı çıkan çocuklara dondurma sürprizi

Bilecik Belediyesi tarafından 1 hafta sonra yeniden parklara koşan çocuklara çizgi film maskotlar eşliğinde dondurma ikramı yapıldı.


Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin çocuklara bir sürpriz yaparak, dondurma dağıttırdı. Çizgi film maskotlar dondurucu takılmış bisikletle park, park gezerek hem çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler, hem de çocuklara dondurma ikram ettiler. Veliler ve çocuklar da gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.