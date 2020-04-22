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Diyaliz aracından inerken dengesini kaybedip düşen kadın yaralandı

Bilecik’te, bindiği diyaliz aracından inerken dengesini kaybedip düşen kadın yaralandı.

Bilecik'te, bindiği diyaliz aracından inerken dengesini kaybedip düşen kadın yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Hatice İ. diyaliz aracından indikten sonra yere düşerek yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu bildirilirken, kadının tansiyonun düşmesi sonucu dengesini kaybettiği öğrenildi.

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