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Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinden, Vali Şentürk'e ziyaret

Bir takım teftişler için Bilecik’e gelen Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Bir takım teftişler için Bilecik'e gelen Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.


Genel teftiş çalışmaları ile ilgili Bilecik'e gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri Başmüfettiş Yusuf Taşan ve Müfettiş Yardımcısı Yasir Çavuşoğlu Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'da hazır bulunduğu ziyarette müfettişler ile müftülük çalışmaları hakkında bir süre sohbet eden Vali Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında da başarılar diledi.

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