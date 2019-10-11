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Diyarbakırlı şehidin cenazesi Bilecik'te toprağa verilecek

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait üsse teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen’in (30) cenazesi yarın Bilecik’te toprağa verilecek.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) cenazesi yarın Bilecik'te toprağa verilecek.


Aslen Diyarbakır Erganili olan ve ailesi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Bilgen'in cenazesi yarın uçakla Eskişehir'e getirilecek, ardından helikopterle Bozüyük'e gönderilecek. Cenazeyi taşıyan helikopterin Bozüyük Garnizon Komutanlığı bahçesine ineceği öğrenildi. Yarın 4 Eylül mahallesindeki Osmanlı Cami'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenin ardından Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in naaşı İlçe Şehitliğinde defnedilecek.

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