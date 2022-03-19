Diyetisyen listesinde bir numarada olan 'Kırmızı erik'

Kırmızı erik, hafif tatlı hafif ekşi mayhoş tadıyla lezzetli olmasının yanında tok tutma ve vücuttaki pek çok hücrenin de yardımcısı konumunda. Bu özellikleri konumunda diyetisyen listesinde bir numarada olan kırmızı eriğe büyük ilgi olduğunu anlatan pazarcı esnafı Gencer Genç, "Kilosu 10 liradan satılan kırmızı erik ilgi her zaman oluyor. Onun için biz de tezgahlarımızda eksik etmiyoruz. Genelde diyet yapanlar bu eriği soyuyor bize. Düşük kalorisi nedeniyle diyet yapanların kurtarıcısı konumundaymış. Benim de araştırmalarıma göre içerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiren, kansızlığı azaltan, böbreklerin fonksiyonlarını destekleyen kırmızı erik ayrıca bağırsak dostu olduğunu gördüm. Diyetisyen listesinde bir numarada olan kırmızı eriğe bu yüzden ilgi büyük" dedi.