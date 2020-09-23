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Dodurga Belediyesinden eğitime destek

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında belde ilkokulunun korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giderilmesi gereken eksikliklerini tamamladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında belde ilkokulunun korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giderilmesi gereken eksikliklerini tamamladı.


Belediye Başkanı Selim Tuna, "Yeni Eğitim Öğretim dönemi çocuklarımıza öğretmenlerimize ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Covid-19 tedbirleri kapsamında İlkokulumuzda gerekli tedbirleri aldık. Ayaklı el dezenfektan makinası alındı. Tüm sınıflarımıza el dezenfektan makinası alındı. Okulumuzun olması gereken yerlere uyarı işaretlemeleri alındı. 2 Ana sınıfımızda bulunan halılar kaldırılarak hijyen tam sağlanamayacağı için parkeye çevrildi. Maske desteği verildi. İnşallah pandemi süreci çabuk biter, okullarımız eski günlerine döner“ dedi. Dodurga İlkokulu Müdürü Gökhan Güneş, Belediye Başkanı Selim Tuna'ya eğitime verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

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