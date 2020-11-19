Dodurga'da camiler ve umuma açık alanlarda dezenfekte işlemi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) salgılana karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yapıldı.

Dodurga Belediyesine bağlı ekipler belde genelinde bulunan kahve, cami, tuvalet gibi umuma açık alanlarda salgına karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, "Ekiplerimiz düzenli olarak beldemizdeki kahve, cami, tuvalet gibi umuma açık alanlarda temizlik ve dezenfekte işlemlerine devam ediyorlar. Son zamanlarda vakaların çoğalması dolayısı ile halkımızın da maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını kalabalık ortamlardan uzak durmalarını rica ediyoruz" dedi.