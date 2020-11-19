İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dodurga'da camiler ve umuma açık alanlarda dezenfekte işlemi

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) salgılana karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) salgılana karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yapıldı.


Dodurga Belediyesine bağlı ekipler belde genelinde bulunan kahve, cami, tuvalet gibi umuma açık alanlarda salgına karşı kapsamlı bir dezenfekte işlemi yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, "Ekiplerimiz düzenli olarak beldemizdeki kahve, cami, tuvalet gibi umuma açık alanlarda temizlik ve dezenfekte işlemlerine devam ediyorlar. Son zamanlarda vakaların çoğalması dolayısı ile halkımızın da maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını kalabalık ortamlardan uzak durmalarını rica ediyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.