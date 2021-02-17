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Doğadaki sahipsiz hayvanlara her gün yem bırakıyorlar

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde soğuk hava koşullarının yoğun olduğu bu günlerde belediye ve hayvan severlerden sağlanılan yemler her gün doğadaki hayvanlara ulaştırılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde soğuk hava koşullarının yoğun olduğu bu günlerde belediye ve hayvan severlerden sağlanılan yemler her gün doğadaki hayvanlara ulaştırılıyor.


Barınağa girmek istemeyip doğal koşulları tercih eden sahipsiz hayvanlara Osmaneli Belediye her türlü desteği sağlıyor. Ayrıca ekipler yaralı sokak hayvanlarına da veterinerlik ve sağlık ekipleri yardımcı oluyor. Konu hakkında Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ise, 250 sokak hayvanı misafir ediyor. Bilecik ilinin en yüksek kapasiteye sahip barınağımıza vatandaşlarımızda mama desteği sağlıyor. Özellikle köylülerimizin barınağımızdaki hayvanlardan bazılarını sahiplenmeleri güzel bir davranış olarak hayvan severlerce takdir ediliyor" denildi.

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