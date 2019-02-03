'Doğan Onur Aburcubur' yoğun ilgi gördü

Bozüyük Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro etkinliğinde Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularının rol aldığı “Doğan Onur Aburcubur” adlı oyun sahnelendi. Talk show tadındaki oyun izleyenleri kahkahaya boğdu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenen oyunda Rüştü Onur Atilla, Doğan Akdoğan ve Meltem Yılmazkaya rol aldı. Seyircilerin de katılımlarıyla gerçekleştirilen oyun bol alkış aldı. Oyunu Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi Emine Bakıcı, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve Bozüyüklü sanatseverler izledi. Oyunun sonunda sahneye gelen Başkan Bakıcı oyuncuları başarılı performansları nedeni ile tebrik ederek kendilerini Bozüyük'te misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Bakıcı “Bu akşam sizleri kültür merkezimizde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Sergilediğiniz oyun ile bizlere çok hoş dakikalar ve güzel bir akşam yaşattınız. Ben sizlere şahsım ve değerli hemşehrilerim adına çok teşekkür etmek istiyorum. Sizleri tekrar ilçemizde ve sahnemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Daha sonra oyuncularla tek tek görüşerek teşekkür eden Başkan Bakıcı sanatçılara plaket takdim etti.