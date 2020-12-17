İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DÖGEP kasım ayı etkinliğine Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Eylem Planı’nın (DÖGEP) kasım ayı etkinliğine Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Eylem Planı'nın (DÖGEP) kasım ayı etkinliğine Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı.


Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi başkanlığında Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde DÖGEP kasım ayı etkinliğine kapsamında Milli Eğitime bağlı web sitelerinin incelenmesi amacıyla Yönetici Gelişim Eylem Planı (YÖGEP), Öğretmen Gelişimi Programı (ÖGEP) ve DKAP, Öğretmen Gelişimi Programı (DÖKEP) toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya İmam Hatip Okulları yöneticileri katılırken, okul yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili ve verimli kullanımı e-okul, MEBBİS, EBA uygulamaları, dogm.meb.gov.tr, religiouseducation.meb.gov.tr, dinogretimi.meb.gov.tr, dkab.meb.gov.tr, dinogretimiokullar.meb.gov.tr, hafiz.meb.gov.tr, dogm.eba.gov.tr gibi ve web sitelerinin incelenmesi ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.